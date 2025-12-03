Машина для убийства: Джошуа шокировал невероятной формой перед боем с Полом

Осталось всего 16 дней до долгожданного противостояния между Джейком Полом и Энтони Джошуа. Накануне боя британский супертяжеловес продемонстрировал свою физическую форму, которую набрал до поединка.

Энтони Джошуа опубликовал соответствующие фото в своем профиле в инстаграме. Британец набрал невероятную форму, которая должна испугать Джейка Пола, передает 24 Канал.

Какую форму набрал Джошуа к бою с Полом?

Джошуа и так всегда называли бодибилдер из-за целой горы мышц, а теперь он по-настоящему превратился в машину для закатывания соперников под настил ринга.



Форма Джошуа перед боем с Полом / Фото из инстаграма Энтони

По какому плану Джошуа готовится к поединку?

Британец решил рискнуть, присоединившись к тренировочному лагерю Александра Усика. Джошуа тренируется под руководством Егора Голуба. Об этом сообщало издание The Independent. Также шла речь, что украинский наставник будет в углу Энтони в поединке с Полом-младшим.

Сам британский супертяжеловес рассказывал о тяжелых тренировках с украинским коучем.

"Егор меня реально "убивает" на тренировках, муштрует по полной", – признавался Энтони.

Директор команды украинского боксера Сергей Лапин рассказал, возможно ли будет увидеть Усика в углу Джошуа во время боев.

Что известно о бое Пол – Джошуа?