Машина для убийства: Джошуа шокировал невероятной формой перед боем с Полом
- Энтони Джошуа продемонстрировал невероятную физическую форму перед боем с Джейком Полом, опубликовав фото в инстаграме.
- Джошуа тренируется под руководством украинского коуча Егора Голуба, который может быть в его углу во время поединка с Полом.
Осталось всего 16 дней до долгожданного противостояния между Джейком Полом и Энтони Джошуа. Накануне боя британский супертяжеловес продемонстрировал свою физическую форму, которую набрал до поединка.
Энтони Джошуа опубликовал соответствующие фото в своем профиле в инстаграме. Британец набрал невероятную форму, которая должна испугать Джейка Пола, передает 24 Канал.
Какую форму набрал Джошуа к бою с Полом?
Джошуа и так всегда называли бодибилдер из-за целой горы мышц, а теперь он по-настоящему превратился в машину для закатывания соперников под настил ринга.
Форма Джошуа перед боем с Полом / Фото из инстаграма Энтони
По какому плану Джошуа готовится к поединку?
Британец решил рискнуть, присоединившись к тренировочному лагерю Александра Усика. Джошуа тренируется под руководством Егора Голуба. Об этом сообщало издание The Independent. Также шла речь, что украинский наставник будет в углу Энтони в поединке с Полом-младшим.
Сам британский супертяжеловес рассказывал о тяжелых тренировках с украинским коучем.
"Егор меня реально "убивает" на тренировках, муштрует по полной", – признавался Энтони.
Директор команды украинского боксера Сергей Лапин рассказал, возможно ли будет увидеть Усика в углу Джошуа во время боев.
Что известно о бое Пол – Джошуа?
Поединок состоится 19 декабря в Майами (США), а транслятором станет стриминговая платформа Netflix.
Боксеры проведут 8-раундовый бой и будут драться в перчатках 10 унций.
До этого поединка Джошуа ввели ограничение веса.
Этот бой станет для Джошуа первым с сентября 2024-го, когда он был легко нокаутирован Даниэлем Дюбуа. Это поражение стало для него 4-м на профи-ринге при 28 победах (25 – нокаутом).
Зато Пол последний раз боксировал в июне 2025-го, когда одолел Хулио Сезара Чавеса-младшего. Это была 12-я победа Джейка в профессионалах (7 – нокаутом).