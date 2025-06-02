Несподівано помер колишній чемпіон світу Майк Маккаллум

У віці 68 років перестало битись серце колишнього чемпіона світу у трьох вагових категоріях Майка Маккаллума. Ексбоксер відійшов у кращий світ 31 травня.

Гірку звістку повідомила міністерка культури, гендерної політики, розваг та спорту Ямайки Олівія Грейндж на своїй сторінці у фейсбуці. Майк Маккаллум помер в американському Лас-Вегасі, пише 24 Канал. Читайте також Програла боротьбу онкології: померла талановита боксерка Джорджія Кардиналі Несподівана смерть Колишньому боксеру стало погано дорогою до спортивної зали. Непритомного Маккаллума на узбіччі побачила місцева поліція. Згодом стало відомо, що про смерть колишнього чемпіона світу з боксу. Що відомо про Майка Маккаллума Майк Маккаллум – срібний призер Панамериканських ігор-1979 та переможець Ігор Співдружності-1978.

Дебютував у професіоналах у 1981-му році.

Професійна кар'єра боксера тривала до 1997-го року. На профі-рингу Маккаллум провів 55 поєдинків, у яких здобув 49 перемог (36 – нокаутом) при 5 поразках та одній нічиї.

Із 1984-го по 1988-й роки володів поясом чемпіона світу за версією WBA у першій середній вазі та із 1989-го по 1991-й роки у середній вазі. Із 1994-го по 1995-й Майк був чемпіоном світу за версією WBC у напівважкій вазі.

Кар'єра Маккаллума закінчилась на сумній ноті. У лютому 1997-го Майк у третьому бою вдруге програв Джеймсу Тоні та закінчив кар'єру боксера.

Попри це у 2003-му році Маккаллума включили до Міжнародної зали боксерської слави.