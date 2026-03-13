"У нього тіло 30-річного": промоутер відповів, чи повернеться Володимир Кличко на ринг

Промоутер Олександр Красюк оцінив імовірність повернення Володимира Кличка. І навіть назвав суперника, який був би найкращим для українця.

Своїми думками промоутер поділився в інтерв'ю для ютуб-каналу Тайк Майсон. Зокрема, він висловився й про те, чи зможе Кличко-молодший побити рекорд Формана.

Що сказав Красюк про повернення Володимира Кличка на ринг?

Красюк розповів, що різноманітна інформація, яка з'являється про підготовку Кличка до повернення на ринг – це не піар. Володимир Кличко не та людина, якій важливий піар. Утім Кличко може мати дуже цікаву історію. Йому майже 50 років, але в нього тіло 30-річної дитини. Він цілком може вийти на ринг і провести бій із активним спортсменом.

А є ще одна унікальна історія. Нещодавно пішов з життя Джордж Форман – володар того самого рекорду. Я пам’ятаю, як Боб Арум про нього розповідав, що там були обставини, які зійшлись, і 46-річний Джордж Форман вийшов і з горем пополам переміг. А на мій погляд такий боксер, як Володимир Кличко, перебуваючи в такій формі, він може абсолютно легко побити рекорд Формана,

– зазначив промоутер.

Він продовжив, що Кличко, наприклад, із легкістю міг би побити наступного суперника Усика кікбоксера Ріко Верховена. Утім у таку історію майбутнього Красюк не вірить. Кличко непогано міг би виглядати й на тлі Дюбуа. Хоча він не є високоінтелектуальним боксером, але все ж б'є він досить непогано, має сильний удар.

Хто був би найкращим суперником для Кличка?

За словами Красюка, найцікавішим для світу боксу міг би бути поєдинок Володимира Кличка проти Тайсона Ф'юрі. У 2015 році українець поступився британцю, й можливість реваншу потому обговорювалась 10 років. Промоутер зауважив, що в цього бою є передісторія. Утім британець не має статусу чемпіона світу зараз, тож це фактор, який негативно може вплинути на ажіотаж довкола.

"Тому багато чого мало б зійтися. Зірки так мали б зійтися, щоб відбулися ці історичні події. Нема жодних гарантій. Говорити про це, як про факт, чи про те, що відбувається зараз – неправильно", – наголосив Красюк.

Він додав, що аналізуючи всі плюси-мінуси поєдинку Кличка проти Ф'юрі – це була б найкрутіша історія. Оськільки для Володимира Тайсон – це unfinished business.

Останні новини про Володимира Кличка: коротко