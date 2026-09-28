Ломаченко підтвердив повернення на ринг: коли відбудеться бій

Колишній чемпіон світу в трьох вагових категоріях Василь Ломаченко готується повернутися до професійного боксу в листопаді 2026 року. Очікується, що українець проведе бій у другій напівлегкій вазі – до 58,9 кілограма (130 фунтів).

Про майбутнє повернення повідомив американський коментатор Браян Кастер. За його словами, він зустрівся з Ломаченком під час вечора боксу, організованого промоутерською компанією Salita Promotions у Сан-Хуані (Пуерто-Ріко).

Коли Ломаченко повернеться на ринг

Ім'я майбутнього суперника українця наразі не розголошується. Раніше повідомлялося, що одним із можливих опонентів Ломаченка може стати Чарлі Суарес.

Погляньте, хто завітав на вечір боксу Salita Promotions. Василь Ломаченко сказав мені, що повернеться у листопаді у вазі 130 фунтів,

– написав Кастер.

Востаннє 38-річний спортсмен виходив на ринг у травні 2024 року. В Австралії він переміг Джорджа Камбососа технічним нокаутом та завоював титул чемпіона світу за версією IBF у легкій вазі.

У червні 2025 року українець оголосив про завершення професійної кар'єри. Водночас у травні 2026-го з'явилася інформація, що Ломаченко вирішив відновити виступи. Тепер сам боксер, за словами Кастера, підтвердив орієнтовні терміни повернення.

За професійну кар'єру Ломаченко здобув 18 перемог, з яких 12 – нокаутом, та зазнав трьох поразок.

До слова, разом із українським боксером вечір боксу відвідали легендарні Флойд Мейвезер, Шейн Мозлі та Кларесса Шилдс.

Також нагадаємо, що раніше президент Всесвітньої боксерської організації (WBO) Густаво Олівері повідомляв, що Ломаченко проживає та тренується в Пуерто-Ріко.