Бій Джошуа – Ф'юрі на межі зриву: організатор бою розкритикував промоутера "Ей-Джея"

Проведення потенційного поєдинку у надважкій вазі між Ентоні Джошуа та Тайсоном Ф'юрі опинилося під загрозою через суперечки між промоутерами. Керівник Zuffa Boxing Дейна Вайт публічно розкритикував очільника Matchroom Boxing Едді Гірна.

В інтерв'ю ютуб-каналу iFL TV Вайт звинуватив Гірна у навмисному затягуванні переговорного процесу. За його словами, ситуація вже набула абсурдного характеру, і він серйозно розглядає можливість відмовитися від участі в організації цього масштабного поєдинку.

Дейна Вайт: "Ми буквально на межі зриву"

Вайт не стримував емоцій, коментуючи поточний стан перемовин. Функціонер заявив, що поведінка Гірна суперечить логіці промоутерського бізнесу, адже замість пошуку максимального прибутку для свого клієнта той створює штучні перешкоди.

Я ніколи не бачив, щоб людина, яка начебто має бути промоутером події, настільки сильно шкодила власному бою. Насправді це навіть дивовижно. Зазвичай ти йдеш туди, де більше грошей. У цій ситуації все відбувається зовсім не так,

– зазначив він.

Очільник Zuffa Boxing підкреслив, що якби організація залежала виключно від нього, він би прибрав усіх посередників і розмовляв напряму з представником сторони Ф'юрі – Френком Ворреном. Наразі ж Вайт готовий вийти з гри: "Ми буквально вже на цій межі. У якийсь момент усе це просто стає абсурдом".

Суперечки через локацію: Британія проти США

Головною проблемою між сторонами залишається місце проведення поєдинку. Вайт наполягає на тому, що організація бою у Великій Британії суттєво зменшить фінансові доходи всіх учасників шоу. Натомість Джошуа та Гірн категорично відмовляються боксувати у США, вимагаючи проведення поєдинку виключно на домашній арені.

На тлі цих розбіжностей з'явився компромісний варіант. Сторони розглядають можливість проведення зустрічі в Уельсі на стадіоні Principality Stadium, який здатний вмістити близько 80 000 глядачів.

Чутки про зміну тренера Джошуа

Окрім фінансових та географічних суперечок, затримка поєдинку може бути пов'язана із можливими внутрішніми змінами у таборі ексчемпіона. Брат "Циганського короля", Шейн Ф'юрі, пустив чутку, що Джошуа навмисно затягує підписання контракту. За його інформацією, "Ей Джей" терміново шукає нового наставника після того, як нібито ухвалив рішення відмовитися від співпраці з українським фахівцем Єгором Голубом, відомим за роботою в команді Олександра Усика.