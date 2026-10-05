"Трохи нудно": експерт розніс першу зустріч Джошуа та Ф'юрі та пояснив, що не сподобалося

Британський менеджер і промоутер Спенсер Фірон негативно оцінив першу офіційну пресконференцію Ентоні Джошуа та Тайсона Ф'юрі, назвавши її нудною. Захід відбувся 30 вересня в Лондоні.

Під час події офіційно підтвердили проведення довгоочікуваного бою між двома ексчемпіонами світу в надважкій вазі. Поєдинок запланований на 11 грудня в Кардіффі на арені Principality Stadium. Трансляцію бою здійснюватиме Netflix, повідомляє 24 Канал.

Як пройшла пресконференція Ф'юрі – Джошуа

Ведучим заходу був відомий американський журналіст Макс Келлерман. Саме його роботу Фірон піддав критиці на ютуб-каналі Boxing King Media.

Вступна промова Макса Келлермана – шість чи сім хвилин розмов про історію боксу. Чи було це потрібно для цього бою? Буду відвертим: Макс Келлерман був ведучим, бо він – Макс Келлерман. Він був там не тому, що сам по собі привносить щось особливе,

– сказав він.

За словами промоутера, британські вболівальники й без того добре знаються на історії боксу, тому така вступна частина була зайвою.

Не варто приїжджати до Великої Британії й намагатися розповідати британській публіці історичні факти, адже британці – найобізнаніші фанати боксу у світі. Я сам історик. Я дискутую з молодими хлопцями, і вони дивують мене своїми знаннями,

– додав фахівець.

Фірон припустив, що така подача могла бути розрахована передусім на американську аудиторію Netflix, але назвав її неприродною.

Можливо, це було потрібно американській аудиторії, оскільки трансляція йшла на Netflix, але це виглядало трохи штучно. Скажу прямо: це було трохи нудно,

– зазначив промоутер.

Водночас Фірон заявив, що хотів би бачити ведучим британського журналіста Дева Сахні, який наразі перебуває в Нігерії.

Перша зустріч Джошуа та Ф'юрі в рамках промокампанії бою пройшла у спокійній атмосфері. Боксери демонстрували взаємну повагу, багато посміхалися під час битви поглядів і навіть жартували про свою знамениту спаринг-сесію 2010 року, коли Джошуа ще виступав на аматорському рівні.

Ф'юрі також запропонував Джошуа після бою разом випити пива незалежно від результату поєдинку.