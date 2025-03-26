Зірковий боксер натякнув на можливий бій проти блогера Пола

Джейк Пол у 2024 році сколихнув боксерську світову спільноту, провівши грандіозний бій проти Майка Тайсона. До того ж американський боєць та блогер здобув перемогу над "Залізним Майком".

Тепер Пол став бажаним суперником для багатьох боксерів. Зірковий Раян Гарсія висловився щодо можливого поєдинку проти Джейка, повідомляє 24 канал із посиланням на Ring Champs with Ak & Barak.

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Гарсія не проти побитись з Полом

Раян Гарсія відверто розповів про стосунки з братами Полами. Зірковий боксер заявив, що в нього претензії до Логана через те, що він зухвало висловився про нього, через що почалась сварка.

Американець підкреслив, що він розлютився на Логана через звинувачення у секс-торгівлі. Гарсія відзначив, що він не тримає зла на Джейка Пола та готовий провести з ним бій.

Це триватиме п'ять раундів, можливо, чотири через його вагу? Він нічого не зробив Майку Тайсону, а 60-річний Майк хитається вже сам по собі,

– сказав Гарсія.

Зазначимо, що Раян Гарсія невдовзі проведе бій проти Роландо Ромеро. Поєдинок заплановано на 2 травня у Нью-Йорку.

Раніше Джейк Пол кинув виклик Ентоні Джошуа у зухвалому стилі. Американський боксер та блогер заявив, що Ей Джей немає навичок та він з легкістю його переможе.