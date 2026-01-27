Україна громить усіх у боксі за ключовим показником: Росія і близько не стоїть

В Україні виховали чимало боксерів, які гучно заявили про себе на весь світ. Чи не найбільші перемоги пов'язані з надважкою вагою, де свого часу зірками були брати Клички, а тепер моду диктує Олександр Усик.

Україна – це друга країна світу, представники якої мають найбільше перемог у боях за титул чемпіона світу у важкій вазі. Про це йдеться у статті BoxRec.

Яка країна найкраща в боксі?

Віталій та Володимир Клички, а також Олександр Усик на трьох здобули 46 перемог у чемпіонських боях.

З-поміж українців найбільше поєдинків виграв Володимир Кличко – 23 бої. Це не тільки краще за брата Віталія й Усика, але є абсолютним рекордом у надважкій вазі.

У відповідному рейтингу Україна поступилася тільки США, 51 представник якої здобув аж 233 перемоги в чемпіонських поєдинках. При цьому Україні вдалося випередити Росію і навіть Велику Британію.

Країни з найбільшою кількістю перемог у чемпіонських боях у важкій вазі

США – 233 перемоги (51 боксер) Україна – 46 перемог (3 боксери) Велика Британія – 38 перемог (7 боксерів) Канада – 30 перемог (4 боксери) Росія – 9 перемог (3 боксери) Італія, Узбекистан, Нова Зеландія – по 3 перемоги (1 боксер)

Хто з українців є чинним чемпіоном світу?

Як свідчать дані ESPN, 39-річний Усик утримує чемпіонські титули IBF, WBA та WBC у надважкій вазі. Наразі він єдиний чинний український боксер-чемпіон світу.

Ба більше, протягом кар'єри Олександру вдалося зробити те, що до нього ніхто ніколи не робив:

у 2018 році Усик став першим українським абсолютним чемпіоном світу, коли переміг Мурата Гассієва у Москві;

у 2024 році Олександр став першим в історії боксером, який об'єднав усі чотири титули у надважкій вазі та став абсолютним чемпіоном світу;

у 2025 році українець вдруге став абсолютним чемпіоном світу у надважкій вазі та втретє у кар'єрі зібрав усі титули.

У планах українця на 2026 рік провести бій проти зіркового Деонтея Вайлдера. Проте американський боксер вирішив зустрітися з Дереком Чісорою, тому наразі не відомо, хто стане наступним суперником Усика.