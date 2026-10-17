Дюбуа – Вордлі: онлайн-трансляція бою

У суботу, 17 жовтня, відбудеться довгоочікуваний реванш між британськими боксерами. На рингу зустрінуться Даніель Дюбуа та Фабіо Вордлі.

Поєдинок стане для них уже другим упродовж цього року. 24 Канал проведе текстову трансляцію протистояння.

Що відомо про першу зустріч Дюбуа та Вордлі

Перший поєдинок між Дюбуа та Вордлі відбувся в ніч на 10 травня в Манчестері та завершився драматичною перемогою Дюбуа технічним нокаутом в 11-му раунді.

Вордлі двічі відправив суперника в нокдаун, у першому та третьому раундах, однак Даніель зумів оговтатися, перехопити ініціативу й завдати опоненту серйозного розсічення. Зрештою рефері зупинив бій, а Дюбуа відібрав у британця пояс чемпіона світу за версією WBO.

Вордлі зазнав першої поразки на професійному рингу.

Як пройшов другий бій

Головний бій вечора запланований орієнтовно на 00:30 за київським часом.

Обидва боксери продемонстрували рекордні для себе показники на зважуванні. Дюбуа виявився важчим за Вордлі: його вага становила 115,17 кілограма, тоді як суперник показав 112,63 кілограма.

В Україні вечір боксу можна переглянути наживо на медіасервісі DAZN за системою PPV (платна трансляція).

"Динаміт" здобув 23 перемоги, 22 з яких нокаутом, зазнавши 3 поразок у 26 поєдинках. На рахунку Вордлі – 20 перемог (19 нокаутом), 1 поразка та 1 нічия у 22 боях.