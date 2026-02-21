Закрити поразку: Гвоздик заявив, що проведе реванш із Каладжичем, який нокаутував українця

Український боксер Олександр Гвоздик розповів про свої плани на майбутнє в спортивній кар'єрі. Зокрема, повідомив про те, що має намір провести реванш із Каладжичем.

Про це він розповів в інтерв'ю для ютуб-каналу "Два бокових". Також Гвоздик розказав, як почалась його співпраця з Zuffa Boxing.

Чи відбудеться реванш Гвоздика з Каладжичем?

Український ексчемпіон світу Олександр Гвоздик зазначив, що в нього є чинний контракт із Zuffa Boxing терміном на 3 роки. Він є боксером промоушену Дейни Вайти. Він має організовувати для українця 3 поєдинки на рік протягом 36 місяців.

Гвоздик зауважив, що має намір провести реванш із Радівоє Каладжичем. Українець бажає "закрити цю поразку". Варто нагадати, що Калайджич нокаутував Гвоздика в поєдинку 1 лютого у 8 раунді. Перед тим українець двічі відправив суперника в нокдаун.

Як Гвоздик потрапив у Zuffa Boxing?

Гвоздик також розповів, як узагалі потрапив у Zuffa Boxing. За його словами, у листопаді 2025 року він вів кілька перемовин щодо наступного бою. Серед варіантів був поєдинок у Лівії, однак боксера насторожили умови.

Поруч із тим знайомий Гвоздика, який займається ММА, попросив дізнатись, чи є можливість укласти контракт із UFC. Коли боксер пізніше зв'язався зі своїм знайомим, то дізнався, що невдовзі отримає пропозицію від Zuffa Boxing.

