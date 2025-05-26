На кону поєдинку стоятимуть усі головні пояси надважкого дивізіону. Легенда боксу Амір Хан поділився думками про реванш Усик – Дюбуа, повідомляє 24 канал із посиланням на Seconds Out.
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Дюбуа дасть важкий бій Усику
Колишній чемпіон світу оцінив шанси Даніеля Дюбуа перемогти Олександра Усика у реванші. Амір Хан вважає, що британець має можливість здолати українця у другому поєдинку.
Хан наголосив, що Дюбуа змінився та став зовсім іншим боксером. На його думку, для Усик бій проти британця буде дуже важким.
Дюбуа – звір. Він хороший боксер. Його важко перемогти. Він навчиться на помилках, які зробив у першому бою проти Усика, Дюбуа дасть йому важкий бій. Дивіться, у нього є інструменти, щоб виграти цей бій,
– сказав Хан.
Нагадаємо, що реванш Усик – Дюбуа відбудеться 19 липня 2025 року на стадіоні "Вемблі" у Лондоні.
Раніше Майк Балогун спрогнозував переможця реваншу між Олександром Усиком і Даніелем Дюбуа.