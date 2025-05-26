На кону поединка будут стоять все главные пояса супертяжелого дивизиона. Легенда бокса Амир Хан поделился мыслями о реванше Усик – Дюбуа, сообщает 24 канал со ссылкой на Seconds Out.

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Дюбуа даст тяжелый бой Усику

Бывший чемпион мира оценил шансы Даниэля Дюбуа победить Александра Усика в реванше. Амир Хан считает, что британец имеет возможность одолеть украинца во втором поединке.

Хан отметил, что Дюбуа изменился и стал совсем другим боксером. По его мнению, для Усик бой против британца будет очень тяжелым.

Дюбуа – зверь. Он хороший боксер. Его трудно победить. Он научится на ошибках, которые сделал в первом бою против Усика, Дюбуа даст ему тяжелый бой. Смотрите, у него есть инструменты, чтобы выиграть этот бой,

– сказал Хан.

Напомним, что реванш Усик – Дюбуа состоится 19 июля 2025 года на стадионе "Уэмбли" в Лондоне.

Ранее Майк Балогун спрогнозировал победителя реванша между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа.