Легенда боксу спрогнозував переможця реваншу між Усиком і Дюбуа

Влітку цього року відбудеться пекельний реванш між Олександром Усиком і Даніелем Дюбуа. У боксерській спільноті активно обговорюють битву між Королем хевівейту та "Динамітом".

На кону поєдинку стоятимуть усі головні пояси надважкого дивізіону. Легенда боксу Амір Хан поділився думками про реванш Усик – Дюбуа, повідомляє 24 канал із посиланням на Seconds Out.

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Дюбуа дасть важкий бій Усику

Колишній чемпіон світу оцінив шанси Даніеля Дюбуа перемогти Олександра Усика у реванші. Амір Хан вважає, що британець має можливість здолати українця у другому поєдинку.

Хан наголосив, що Дюбуа змінився та став зовсім іншим боксером. На його думку, для Усик бій проти британця буде дуже важким.

Дюбуа – звір. Він хороший боксер. Його важко перемогти. Він навчиться на помилках, які зробив у першому бою проти Усика, Дюбуа дасть йому важкий бій. Дивіться, у нього є інструменти, щоб виграти цей бій,

– сказав Хан.

Нагадаємо, що реванш Усик – Дюбуа відбудеться 19 липня 2025 року на стадіоні "Вемблі" у Лондоні.

Раніше Майк Балогун спрогнозував переможця реваншу між Олександром Усиком і Даніелем Дюбуа.