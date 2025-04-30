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30 квітня, 09:39
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Буде кривава баня, – Дюбуа дав зухвалу обіцянку щодо реваншу з Усиком

Єгор Торяник
Основні тези
  • Даніель Дюбуа висловився щодо реваншу проти Олександра Усика, який відбудеться 19 липня 2025 року на стадіоні "Вемблі".
  • Дюбуа впевнений, що зможе здолати Усика та закрити поразку в першому поєдинку.

Олександр Усик за декілька місяців битиметься проти Даніеля Дюбуа. Британець не згоден з поразкою у першому поєдинку та мріє здолати українського чемпіона.

У вівторок, 29 квітня, відбулась перша пресконференція боксерів. Даніель Дюбуа зухвало висловився щодо реваншу проти Олександра Усика, повідомляє 24 канал із посиланням на Queensberry Promotions.

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Що пообіцяв Дюбуа

Даніель Дюбуа висловив впевненість, що зможе перемогти Олександра Усика. Ба більше, британець вважає, що достроково здолає українського чемпіона в очному протистоянні.

"Динаміт" наголосив, що він має шанс виправити те, що відбулось у минулому бою. Тому Дюбуа з нетерпінням чекає, коли зустрінеться з Усиком у ринзі. 

Зараз говорять багато зайвого, але я не можу дочекатися, щоб відправити Усика спати. Я зараз у вогні. Це буде кривава баня. Я покладу край цим суперечкам,
– сказав Дюбуа.

Нагадаємо, що реванш між Олександром Усиком та Даніелем Дюбуа відбудеться 19 липня 2025 року. Боксери зійдуться у пекельній битві на легендарному стадіоні "Вемблі".

Раніше Тоні Белью назвав переможця реваншу між Олександром Усиком та Даніелем Дюбуа. Колишній чемпіон світу вважає, що Король хевівейту вдруге здолає британця. 