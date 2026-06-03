Може повторити долю Віталія Кличка: чи отримає Верховен реванш проти Усика
Після перемоги Олександра Усика над Ріко Верховеном відкритим лишається питання, чи отримає нідерландець право на реванш. Дехто вважає, що українець просто завершить кар'єру раніше, ніж відбудеться другий бій.
Зокрема, так в інтерв'ю для ютуб-каналу Seconds Out висловився телеведучий і коментатор Адам Сміт. Він вважає, що Усик може вчинити з Верховеном так, як Леннокс Льюїс учинив із Віталієм Кличком.
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Чи відбудеться реванш між Верховеном й Усиком?
Сміт вважає, що бій між нідерландцем й українцем у Гізі має ефект незавершеності, через те, що його не зовсім правильно зупинили. Тому найкращим рішенням був би реванш. Утім на шляху до другого бою в нідерландця може виникнути перепона.
Усик може вирішити так само, як свого часу вирішив Леннокс Льюїс після перемоги над Віталієм Кличком. Мовляв, уже час закінчувати свою боксерську кар'єру,
– зазначив телеведучий.
Він продовжив, що Усику було складно в бою проти Верховена. Нідерландець майже досягнув свого, і це зайвий раз доводить те, що в надважкій вазі завжди є місце для сенсації.
Як Сміт прокоментував бій у Гізі між Усиком і Верховеном?
За словами коментатора, він відчував, що Усик у будь-який момент додасть і переможе Верховена. Утім цього не ставалось. Українець був повільнішим, ніж зазвичай. Ріко збив ритм Усика. Можливо, Олександр просто недооцінив суперника.
"Важко підготуватись до того, кого ти ніколи не бачив у ролі боксера. Ріко був блискучим кікбоксером, тож, Усику було складно. Нідерландець створював неприємності українцю. Можливо, свій фактор також відіграв і вік Усика", – наголосив Сміт.
Він додав, що Олександр тричі ставав абсолютним чемпіоном світу в боксі. Тож, рано чи пізно мав настати момент, коли українцю буде складно. І складно буде в бою проти того, від кого експерти найменше всього очікують.
Останні новини про Олександра Усика: коротко
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