Рейтинг найкращих супертяжів в історії боксу: Кличка викинули із топ-10, а Усик вище за Тайсона
- Олександр Усик потрапив до топ-10 рейтингу найкращих супертяжів в історії боксу від talkSport, а брати Клички опинились за її межами.
- Мухаммед Алі очолив рейтинг talkSport, а Ларрі Холмс і Джордж Форман зайняли друге і третє місця відповідно.
- Віталій Кличко замкнув десятку найкращих, а Володимир Кличко зайняв 11-ту сходинку.
Відомий британський портал talkSport визначився із десяткою найкращих супертяжів в історії хевівейту. Якщо Олександр Усик потрапив у цю топ-10, то брати Клички опинились за її межами.
На вершині даного рейтингу від talkSPORT опинився легендарний Мухаммед Алі. Його першим переслідувачем у цьому списку найкращих супертяжів в історії боксу став Ларрі Холмс, повідомляє 24 Канал.
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Хто потрапив у топ-10
Трійку найкращих замикає Джордж Форман, серце якого перестало битись 21 березня поточного 2025-го року.
Найвище у цьому списку опинився досі непереможний Олександр Усик. Кривдник Тайсона Ф'юрі посів 6-те місце. Натомість якраз "Циганський король" одразу йде за спиною свого кривдника.
Якщо Віталій Кличко замкнув десятку найкращих, то його молодший брат Володимир зайняв 11-ту сходинку.
Рейтинг найкращих супертяжів в історії боксу від talkSport
- Мухаммед Алі
- Ларрі Холмс
- Джордж Форман
- Леннокс Льюїс
- Джо Фрейзер
- Олександр Усик
- Тайсон Ф'юрі
- Евандер Холіфілд
- Майк Тайсон
- Віталій Кличко
- Володимир Кличко
Раніше видання GiveMeSport оприлюднило такий же рейтинг супертяжів. Однак місця українських боксерів у ньому неприємно дивують. Ні Усик, ні брати Клички не потрапили у топ-10. Але є у цих двох рейтингах одна схожість. Їх лідером став Мухаммед Алі.