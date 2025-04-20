Рейтинг найкращих супертяжів в історії боксу: Кличка викинули із топ-10, а Усик вище за Тайсона

Відомий британський портал talkSport визначився із десяткою найкращих супертяжів в історії хевівейту. Якщо Олександр Усик потрапив у цю топ-10, то брати Клички опинились за її межами.

На вершині даного рейтингу від talkSPORT опинився легендарний Мухаммед Алі. Його першим переслідувачем у цьому списку найкращих супертяжів в історії боксу став Ларрі Холмс, повідомляє 24 Канал.

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Хто потрапив у топ-10

Трійку найкращих замикає Джордж Форман, серце якого перестало битись 21 березня поточного 2025-го року.

Найвище у цьому списку опинився досі непереможний Олександр Усик. Кривдник Тайсона Ф'юрі посів 6-те місце. Натомість якраз "Циганський король" одразу йде за спиною свого кривдника.

Якщо Віталій Кличко замкнув десятку найкращих, то його молодший брат Володимир зайняв 11-ту сходинку.

Рейтинг найкращих супертяжів в історії боксу від talkSport

Мухаммед Алі Ларрі Холмс Джордж Форман Леннокс Льюїс Джо Фрейзер Олександр Усик Тайсон Ф'юрі Евандер Холіфілд Майк Тайсон Віталій Кличко Володимир Кличко

Раніше видання GiveMeSport оприлюднило такий же рейтинг супертяжів. Однак місця українських боксерів у ньому неприємно дивують. Ні Усик, ні брати Клички не потрапили у топ-10. Але є у цих двох рейтингах одна схожість. Їх лідером став Мухаммед Алі.