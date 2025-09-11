Колишній британський боксер Ріккі Гаттон став учасником боксерського опитування. Легенда боксу розповів, хто б міг перемогти найстаршого чемпіона світу Джорджа Формана.

В опитуванні фігурували імена одразу двох топових українських боксерів. Мова йде про Володимира Кличка та Олександра Усика, інформує 24 Канал із посиланням на Daily Mail.

Варте уваги Потенційний суперник Усика звинуватив українця, що той уникає очного бою

Хто зміг би здолати Формана на думку Гаттона?

У цьому опитуванні для Ріккі Гаттона переміг боксер із Криму. Легендарний ексбоксер обирав переможця у чотирьох імпровізованих боях. У трьох із них був пригаданий Джордж Форман. На думку Гаттона, найстарший чемпіон світу взяв би гору над Ленноксом Льюїсом, Тайсоном Ф'юрі та Володимиром Кличком.

Натомість Гаттон впевнений, що Формана міг би здолати Олександр Усик. Саме українцю Ріккі надав перевагу у імпровізованому протистоянню.

Хто такий Ріккі Гаттон?

46-річний колишній боксер із Великої Британії, який у 2005-му році був найкращим бійцем за версією авторитетного журналу The Ring.

Був чемпіоном світу у першій середній вазі.

Дебютував на профі-рингу у 1997-му, коли переміг земляка Коліна Маколі.

Відтоді Гаттон провів у професіоналах 48 боїв, у яких оформив 45 перемог (32 – нокаутом), зазнавши 3-х поразок.

Раніше Тоні Белью спрогнозував переможця бою Усика проти Евандера Холіфілда.