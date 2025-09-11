Легенда бокса оценил шансы Кличко и Усика победить старейшего чемпиона мира
- Рикки Гаттон считает, что Александр Усик мог бы победить Джорджа Формана, в отличие от Владимира Кличко.
- Гаттон считает, что Форман победил бы Леннокса Льюиса, Тайсона Фьюри и Владимира Кличко.
- Рикки Хаттон - бывший британский боксер, чемпион мира в первом среднем весе, провел 48 боев, из которых выиграл 45.
Бывший британский боксер Рикки Хаттон стал участником боксерского опроса. Легенда бокса рассказал, кто бы мог победить старейшего чемпиона мира Джорджа Формана.
В опросе фигурировали имена сразу двух топовых украинских боксеров. Речь идет о Владимире Кличко и Александре Усике, информирует 24 Канал со ссылкой на Daily Mail.
Кто смог бы одолеть Формана по мнению Гаттона?
В этом опросе для Рикки Гаттона победил боксер из Крыма. Легендарный экс-боксер выбирал победителя в четырех импровизированных боях. В трех из них был упомянут Джордж Форман. По мнению Гаттона, старейший чемпион мира взял бы верх над Ленноксом Льюисом, Тайсоном Фьюри и Владимиром Кличко.
Зато Гаттон уверен, что Формана мог бы одолеть Александр Усик. Именно украинцу Рикки отдал предпочтение в импровизированном противостоянии.
Кто такой Рикки Хаттон?
- 46-летний бывший боксер из Великобритании, который в 2005 году был лучшим бойцом по версии авторитетного журнала The Ring.
- Был чемпионом мира в первом среднем весе.
- Дебютировал на профи-ринге в 1997-м, когда победил земляка Колина Маколи.
- С тех пор Хаттон провел в профессионалах 48 боев, в которых оформил 45 побед (32 – нокаутом), потерпев 3-х поражений.
