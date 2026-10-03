Британський боксер сказав, кого б переміг Верховен

Британський боксер Дерек Чісора висловився про можливий бій між двома відомими бійцями. Він прокоментував потенційний поєдинок чемпіона світу за версією IBF Філіпа Хрговича та нідерландського кікбоксера Ріко Верховена.

На його думку, у такому протистоянні перевага була б на боці Верховена. Про це повідомляє Boxing News 24/7.

Хто міг би програти Верховену

Британець також прокоментував перемогу Хрговича над Мозесом Ітаумою.

Хргович програв би цей бій. Мозеса Ітауму не побили, він програв сам собі. Не було такого, що Ітаума вийшов із рингу розбитим – він просто втомився. Хргович сильно поступався за раундами, він навіть не міг влучити. Той (Мозес, ред. 24 Канал) просто втомився. Ітаума не виходив із рингу з думкою: "О боже, мені надрали дупу",

– сказав Чісора.

У серпні Хргович здобув одну з головних перемог у своїй кар'єрі, нокаутувавши Ітауму в дев'ятому раунді. Завдяки цьому хорват завоював вакантний титул чемпіона світу IBF у надважкій вазі. Сам Хргович уже заявляв про бажання провести реванш з Ітаумою.

Водночас обов'язковим претендентом на титул IBF є кубинський боксер Френк Санчес.

Верховен у травні провів другий бій у професійному боксі, погодившись на масштабний поєдинок проти українця Олександра Усика. Бій відбувся в рамках шоу Glory in Giza просто неба на тлі пірамід у Гізі та завершився перемогою Усика технічним нокаутом у 11-му раунді.

Після цього Верховен має показник 1 перемога та 1 поразка на професійному рингу, тоді як рекорд Хрговича становить 21 перемогу та одну поразку, 16 перемог нокаутом.