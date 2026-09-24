"Я в справі": чемпіон світу готовий вийти проти Верховена в андеркарді Ф'юрі – Джошуа

Чемпіон світу за версією IBF у надважкій вазі Філіп Хргович підтвердив, що відкритий до поєдинку проти нідерландського кікбоксера Ріко Верховена до кінця 2026 року. Цей бій може стати частиною масштабного шоу Тайсон Ф'юрі – Ентоні Джошуа, яке наразі ще офіційно не анонсоване.

Про це хорватський боксер розповів у коментарі для видання The Ring. Організація такого поєдинку знову порушує питання щодо обов'язкового претендента за лінією IBF – кубинця Френка Санчеса.

Пояс IBF та ситуація з обов'язковим претендентом

Раніше Санчес уже погоджувався відійти в сторону, щоб Хргович зміг провести чемпіонський бій проти Мозеса Ітауми. Хргович не виключає, що кубинцю доведеться зробити це повторно.

У боксі можливо все. Санчес – обов'язковий претендент, але якщо йому доведеться знову відійти вбік за відступні, і якщо ми домовимося фінансово, гадаю, ми відкриті до будь-яких варіантів,

– зазначив чемпіон.

Бажання Туркі Аль аш-Шейха та дефіцит часу

Ідея влаштувати цей бій належить голові Генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг Туркі Аль аш-Шейху. Протистояння Хрговича та Верховена входить до його списку з семи пріоритетних поєдинків, які він прагне організувати.

Сам Хргович зізнається, що часу на підготовку вкрай мало, проте хороші фінансові умови можуть вирішити все.

Була чутка, що Туркі хоче влаштувати мені бій із Ріко Верховеном в андеркарді Ф'юрі – Джошуа. Звісно, мені б цього хотілося, я в справі. Часу, правда, замало – довелося б уже ось-ось заходити в тренувальний кемп. Але якщо ми закриємо хорошу угоду – гадаю, я це зроблю,

– сказав він.

Попередні поєдинки бійців

Хргович свій останній бій провів 29 серпня в Лондоні, де створив гучну сенсацію, завдавши першої поразки 21-річному британському спортсмену Ітаумі.

Верховен востаннє виходив на боксерський ринг 23 травня. У межах грандіозного шоу Glory in Giza на тлі єгипетських пірамід нідерландець поступився українцю Олександру Усику технічним нокаутом в 11-му раунді.