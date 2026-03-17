Нідерландський кікбоксер Верховен поділився враженнями від спарингів із Ф'юрі. Про це він розповів у шоу "Inside The Ring".

Дивіться також Верховен хоче зробити з Усиком те, що не зміг жоден інший боксер

Верховен про спаринг у Нідерландах

Кікбоксер поділився спогадами про один із найвражаючих спарингів у його кар'єрі. За його словами, це сталося давно під час тренувань у Нідерландах разом із дядьком Пітером Ф’юрі, який зараз є його тренером.

Вони шукали спаринг-партнерів, і мій тренер Денніс Краувел сказав: "Слухай, тут є один кремезний боксер. Він шукає спаринги, і я думаю, що тобі це піде на користь". Я відповів: "Так, давай зробимо це",

– розповів Верховен.

За його словами, спаринг виявився надзвичайно складним.

Він "закрив" мені обидва ока, і я такий: "Вау, це було божевільно. Мені подобається. Я можу багато чому навчитися у цього хлопця",

– каже спортсмен.

Що відомо про спаринг між Верховеном та Ф'юрі?