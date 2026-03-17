Нидерландский кикбоксер Верховен поделился впечатлениями от спаррингов с Фьюри. Об этом он рассказал в шоу "Inside The Ring".

Смотрите также Верховен хочет сделать с Усиком то, что не смог ни один другой боксер

Верховен о спарринге в Нидерландах

Кикбоксер поделился воспоминаниями об одном из самых впечатляющих спаррингов в его карьере. По его словам, это произошло давно во время тренировок в Нидерландах вместе с дядей Питером Фьюри, который сейчас является его тренером.

Они искали спарринг-партнеров, и мой тренер Деннис Краувел сказал: "Слушай, здесь есть один крепкий боксер. Он ищет спарринги, и я думаю, что тебе это пойдет на пользу". Я ответил: "Да, давай сделаем это",

– рассказал Верховен.

По его словам, спарринг оказался чрезвычайно сложным.

Он "закрыл" мне оба глаза, и я такой: "Вау, это было безумно. Мне нравится. Я могу многому научиться у этого парня",

– говорит спортсмен.

Что известно о спарринге между Верховеном и Фьюри?