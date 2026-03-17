Суперник Усика розповів про свої зустрічі з Ф'юрі на рингу
- Ріко Верховен, нідерландський кікбоксер, раніше спарингував з Тайсоном Ф'юрі під час тренувань у Нідерландах.
- Спаринг з Ф'юрі був складним для Верховена, проте він вважав його корисним для свого розвитку.
Бій Ріко Верховена з Олександром Усиком не стане його першою зустріччю на рингу з боксером-чемпіоном у важкій вазі. Раніше Верховен проводив спаринги з колишнім чемпіоном WBC та Ring Тайсоном Ф'юрі.
Нідерландський кікбоксер Верховен поділився враженнями від спарингів із Ф'юрі. Про це він розповів у шоу "Inside The Ring".
Верховен про спаринг у Нідерландах
Кікбоксер поділився спогадами про один із найвражаючих спарингів у його кар'єрі. За його словами, це сталося давно під час тренувань у Нідерландах разом із дядьком Пітером Ф’юрі, який зараз є його тренером.
Вони шукали спаринг-партнерів, і мій тренер Денніс Краувел сказав: "Слухай, тут є один кремезний боксер. Він шукає спаринги, і я думаю, що тобі це піде на користь". Я відповів: "Так, давай зробимо це",
– розповів Верховен.
За його словами, спаринг виявився надзвичайно складним.
Він "закрив" мені обидва ока, і я такий: "Вау, це було божевільно. Мені подобається. Я можу багато чому навчитися у цього хлопця",
– каже спортсмен.
Що відомо про спаринг між Верховеном та Ф'юрі?
- Як пише Mmamania, Верховен і Ф'юрі ніколи не зустрічалися в офіційному бою, але їхні шляхи перетиналися раніше: у середині 2010‑х років вони разом тренувалися під керівництвом наставників Ф'юрі, і під час цих тренувань з'явилися відомі спаринги між ними.
У 2026 році Верховен робить крок із кікбоксингу на професійний бокс, готуючись до поєдинку у надважкій вазі проти українця Олександра Усика за світовий титул WBC, що привернув широку міжнародну увагу через його обмежений досвід у профі‑боксі.