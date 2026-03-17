Соперник Усика рассказал о своих встречах с Фьюри на ринге
Бой Рико Верховена с Александром Усиком не станет его первой встречей на ринге с боксером-чемпионом в тяжелом весе. Ранее Верховен проводил спарринги с бывшим чемпионом WBC и Ring Тайсоном Фьюри.
Нидерландский кикбоксер Верховен поделился впечатлениями от спаррингов с Фьюри. Об этом он рассказал в шоу "Inside The Ring".
Верховен о спарринге в Нидерландах
Кикбоксер поделился воспоминаниями об одном из самых впечатляющих спаррингов в его карьере. По его словам, это произошло давно во время тренировок в Нидерландах вместе с дядей Питером Фьюри, который сейчас является его тренером.
Они искали спарринг-партнеров, и мой тренер Деннис Краувел сказал: "Слушай, здесь есть один крепкий боксер. Он ищет спарринги, и я думаю, что тебе это пойдет на пользу". Я ответил: "Да, давай сделаем это",
– рассказал Верховен.
По его словам, спарринг оказался чрезвычайно сложным.
Он "закрыл" мне оба глаза, и я такой: "Вау, это было безумно. Мне нравится. Я могу многому научиться у этого парня",
– говорит спортсмен.
Что известно о спарринге между Верховеном и Фьюри?
- Как пишет Mmamania, Верховен и Фьюри никогда не встречались в официальном бою, но их пути пересекались раньше: в середине 2010-х годов они вместе тренировались под руководством наставников Фьюри, и во время этих тренировок появились известные спарринги между ними.
В 2026 году Верховен делает шаг из кикбоксинга на профессиональный бокс, готовясь к поединку в супертяжелом весе против украинца Александра Усика за мировой титул WBC, что привлекло широкое международное внимание из-за его ограниченного опыта в профи-боксе.