Игрушка-талисман и ни одного будущего боксера: 3 факта о детях Александра Усика

Александр Усик вместе с женой Екатериной воспитывают 4 детей – 2 дочерей и 2 сына. Впрочем, к сожалению, из-за войны, семья живет разделена – супруги с дочерьми в Украине, а сыновья с бабушкой и дедушкой в Испании.

Никто из детей Усика пока не последовал его след, то есть не занялся боксом, сообщает 24 Канал. Хотя и сам Александр пришел в этот вид спорта в довольно позднем возрасте, занимаясь перед тем футболом.

Как игрушка старшей дочери стала талисманом для Усика?

Старшая дочь в семье Усиков, Елизавета, родилась 24 февраля 2010 года. Досадный факт, но выходит, что в день полномасштабного вторжения россиян в Украину, Лиза как раз праздновала свое 12-летие. Она довольно спортивная девушка, в частности, проводила даже совместные тренировки со своим отцом. У девочки есть своя страница в соцсети Инстаграм, но ведет она ее не слишком активно.

В феврале 2025 года семья Усиков громко отметила 15-летие старшей дочери. На вечеринке выступали даже звезды украинского шоу-бизнеса– Надежда Дорофеева и Елена Омаргалиева. Празднование стало одним из самых популярных светских мероприятий по запросам пользователей сети Интернет., а видео танца Усика под песню Дорофеева в стиле Венсдей Адамс стало вирусным.

У отца особая связь со старшей дочерью. Перед боем с Энтони Джошуа Елизавета подарила боксеру свою любимую игрушку– осла из Винни-Пуха. Она стала настоящим талисманом для спортсмена и сопровождала его повсюду– и на пресс-конференции, и в раздевалке. И игрушка принесла удачу украинцу.

С этим талисманом Усик победил Энтони Джошуа, а потому дважды был сильнее Тайсона Фьюри и Даниэля Дюбуа.

Обратите внимание! Усик победил Джошуа в поединке-реванше в августе 2022 года. Украинец одержал победу раздельным решением судей.

Когда дочь дала папе эту игрушку, она прошептала, что иша всегда должна быть рядом с боксером, потому что он принесет ему удачу. Так и вышло. Осла можно заметить на многих фотографиях Усика перед и после его боев.

Чем занимаются сыновья Усика?

Кирилл и Михаил– это сыновья Александра и Екатерины Усиков. Разница между ними 2 года. Они также увлекаются бойцовским видом спорта, но не боксом, а дзюдо. И даже в Испании они продолжают заниматься им. В Марбелье есть академия, где главным тренером является украинец Иван Васильчук. Как и отец, у них уже есть золотые награды в своем виде спорта.

Сыновья постоянно поддерживают отца, а отец сыновей. В частности, по случаю Усик пытается посещать соревнования Кирилла и Михаила. А они в то время находятся рядом с рингом на поединках отца. Они всегда рядом с отцом в моменты больших побед и триумфов украинского чемпиона на ринге, при получении и защите поясов.

В одном из интервью Усик рассказывал, что мог потерять старшего еще не родившегося сына. У жены открылось кровотечение, и боксер поднял на ноги всех лучших врачей, чтобы они спасли его ребенка. Удалось, и, как говорит сам Усик, теперь в их семье есть "вот такой прекрасный казак", а после рождения Михаила и не один.

Что известно о самой маленькой дочери Усике?

Самая молодая дочь Усиков, Мария, родилась в январе 2024 года. Александр как раз готовился к своему первому противостоянию за звание абсолютного чемпиона мира против Тайсона Фьюри. Между тем бой в итоге перенесли, поэтому свою новорожденную дочь украинский боксер смог увидеть раньше своего четвертого ребенка.

Важно! Свой поединок против Тайсона Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира Александр Усик выиграл. Он стал первым абсолютом в сверхтяжелом весе в 21 веке.

Жена Александра Усика, Екатерина, часто публикует фотографии и видео того, как боксер проводит время с самой маленькой дочерью. Он кормит ее из бутылочки, развлекает Марию. А одним из самых популярных видео стало то, как Александр "использует" дочь вместо гантели, качая ее свои мощные мышцы.

Последние новости об Александре Усике: коротко

Александр Усик может встретиться с Давидом Бенавидесом. Это сражение называют мегапротивостоянием 2027 года.

Немец Петер Кадира, который спарринговал против Александра Усика, раскрыл некоторые секреты украинца на ринге. Он никогда не останавливается и даже успевает шутить.

Следующий бой Александр Усик проведет против Рико Верховена 23 мая. После этого украинец может получить еще 2 претендентов в соперники.