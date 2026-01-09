Однако в конце концов он может отказаться от временного титула ради другого боя. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на BoxNation.

Читайте также "Развеет вокруг этот хайп": Чисора спрогнозировал победителя возможного боя Усик – Итаума

Почему Кабаел хочет отказаться от титула?

Спенсер Браун сообщил, что Кабаел планирует выйти на бой против Усика за титул WBC. Однако, если в ближайшее время поединок не состоится, то он планирует двигаться по линии WBO, отказавшись от временного титула чемпиона мира и идеи подраться с украинцем.

Промоутер заявил, что все знают о том, что Усик хочет драться с Уайлдером и это его расстраивает, ведь это не обязательная защита, но отметил, что Александр чемпион и может делать, что хочет. Он надеется, что в конце концов Кабаел подерется с украинским боксером в Германии.

К сожалению, Агит хочет двигаться дальше, он намерен завоевать полноценный титул. Возможно, нам придется отказаться от титула WBC. Он хочет бороться за титул чемпиона мира, как и все,

– сказал Браун.

Напомним, что титулом WBO владеет Фабио Уордли, который перешел к нему после отказа Усика. Недавно британец назвал боксера, с которым хотел бы встретиться в ринге.

С кем может подраться Уордли?

Уордли в интервью Sky Sports Boxing заявил, что хочет подраться против Дерека Чисоры.

"На протяжении всей карьеры именно я всегда был тем, кто догонял, охотился на обладателей мировых титулов и больших достижений. Теперь титул у меня, и, думаю, стало немного проще, и я могу немного расслабиться. Теперь уже за мной "охотятся", так что я могу в какой-то степени выбирать. Надеюсь, первая защита титула произойдет в ближайшее время. Возможно, в апреле или мае", – высказался чемпион мира.

Что известно о Кабаэле?