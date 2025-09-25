Агит Кабаел вернется на профессиональный ринг в 2026 году. Непобежденный немецкий боксер проведет поединок на Родине.

Поединок с участием Агита Кабаела состоится в Обергаузене на арене имени Рудольфа Вебера. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на Bild.

Когда будет драться Кабаел?

Агит Кабаел появится в ринге в начале 2026 года – 10 января. Арена в Германии на которой состоится поединок временного чемпиона мира WBC в супертяжелом весе вмещает 13 тысяч человек.

Известно, что этот бой будет крупнейший со времен Владимира Кличко. Последний подобный поединок состоялся в 2015 году, когда "Доктор Стальной Молот" дрался против Тайсона Фьюри в Дюссельдорфе.

Сейчас имя соперника Агита Кабаела не разглашается. Однако известно, что немецкий боксер встретится с бойцом из первой десятки мирового рейтинга в сверхтяжелом весе.

Отметим, что ранее talkSPORT сообщал о том, что Агит Кабаел отказался от боя против Владимира Кличко. Боксер отметил, что сейчас для него на первом месте спортивный аспект, а не деньги.

Что известно о Кабаэле?