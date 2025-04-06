Бывший чемпион UFC назвал условие, при котором состоится его бой с Усиком

Бывший чемпион UFC Алекс Перейра в очередной раз высказался относительно его возможного поединка против непобедимого украинского боксера Александра Усика. Бразильский боец заверил, что их поединок является вполне реальным.

Звездный боец из Бразилии назвал условие, при котором может выйти в ринг против Александра Усика. Если их встреча таки состоится, то будет по правилам бокса.

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Перейра не исключает варианта с Усиком

Сейчас все мысли Алекса Перейры сконцентрированы на втором поединке против Магомеда Анкалаева, пишет 24 Канал со ссылкой на Kırmızı Köşe.

Если я побежу Анкалаева в реванше, то мой план на супербой в тяжелом весе и боксерский поединок с Усиком вполне реален,

– сказал Перейра.

Отметим, что в ночь на 9-е марта Перейра неожиданно проиграл Анкалаеву в рамках турнира UFC 313 на T-Mobile Arena в американском Лас-Вегасе. Судьи единогласно отдали победу сопернику Алекса. Бразилец потерял свой чемпионский пояс.

Интересно, что президент UFC Дэйна Уайт не в восторге от такой идеи боя между Усиком и Перейрой. Он отметил, что боксеры должны оставаться в ринге, а бойцы смешанных единоборств в октагоне.

Также Александр Усик и его команда выразили желание подраться по правилам MMA против Джейка Пола. Последний не отрицает варианта проведения такого противостояния.