Экс-чемпиона мира из Харькова отстранили от бокса: украинец впервые прокомментировал ситуацию

Бывший чемпион WBC Александр Гвоздик 2 февраля сенсационно проиграл сербу Радивое Калайджичу. После того, как украинец побывал в нокауте, его отстранили от бокса.

Харьковчанин в комментарии Харьковчанин в комментарии Luckypunch рассказал, что сразу после боя его отправили в больницу по протоколу Zuffa Boxing. По словам Гвоздика, сейчас он чувствует себя хорошо и физически никаких проблем не имеет.

Что с Гвоздиком после сенсационного поражения?

Он сообщил, что планирует сделать МРТ, чтобы исключить возможные проблемы.

Меня отправили в больницу на томографию, но никаких проблем не обнаружили. Также я сделаю МРТ на следующей неделе, опять же, чтобы исключить возможные проблемы. Психологически тоже все хорошо, конечно, радоваться нечему, но и плакать я тоже не буду. Дерьмо случается,

– сказал Гвоздик.

Украинец впервые прокомментировал свое поражение. Спортсмен признался, что в какой-то момент полностью перестал бояться ударов Калайджича и очень хотел завершить бой досрочно, за что и поплатился.

"Мне казалось, что ему уже конец, на самом деле, так оно и было, я видел это в его глазах, он искал удобную возможность сдаться. Его команда, конечно, сейчас будет говорить, что они это готовили, и так далее. Не буду это отрицать, победа есть победа, и как говорится well done", – заявил боксер.

Также 38-летний Александр выразил надежду, что проведет реванш с сербским бойцом.

Что известно о поражении Гвоздика?

В ночь на 2 февраля Гвоздик дебютировал на шоу Zuffa Boxing 2, потерпев поражение в Лас-Вегасе. Неудача украинца стала настоящей сенсацией, ведь он доминировал в поединке против Калайджича и дважды отправил его в нокдаун.

Однако серб неожиданно перехватил инициативу, в результате чего сначала отправил харьковчанина в нокдаун, а затем брутально нокаутировал.

После поединка Атлетическая комиссия штата Невада отстранила украинца от бокса до апреля. Это стандартная процедура в профессиональном боксе, чтобы предотвратить возможные риски для его здоровья после тяжелого нокаута.

Промоутер Александр Красюк поддержал Гвоздика, но намекнул, что украинскому боксеру стоит подумать о завершении карьеры боксера.

Какой рекорд у украинца?