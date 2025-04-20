Украинский "Цвях" лаконично прокомментировал победный бой в США

Александр Гвоздик дрался против Энтони Голлавея в ночь с 19 на 20 апреля. Украинский боксер одержал уверенную победу.

Бой состоялся в Оушенсайде в андеркарде Фундора – Амаи. "Цвях" одержал уверенную победу, нокаутировав американца в третьем раунде поединка.

Читайте также Украинский "Цвях" разбил американца в поединке в США: брутальное видео

Что сказал Гвоздик после боя

Александр Гвоздик высказался после победного поединка против Энтони Голлавея, сообщает 24 канал со ссылкой на инстаграм боксера.

Украинский "Гвоздик" лаконично прокомментировал победу над американцем. Боксер отметил, что нужно отдохнуть и продолжать работать.

Дело сделано. Немного отдыха и снова к работе,

– сказал Гвоздик.

Ранее Александр Гвоздик назвал желаемых соперников после боя против Энтони Холлавея. Украинец хочет стать чемпионом мира.