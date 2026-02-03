Известного чемпиона из Украины отстранили от бокса после жуткого инцидента
- Александра Гвоздика отстранили от бокса до 3 апреля 2026 года после тяжелого нокаута в бою против серба Радивое Калайджича.
- Это стандартная процедура в профессиональном боксе, чтобы предотвратить возможные риски для его здоровья после тяжелого нокаута.
Известный украинский боксер Александр Гвоздик 2 февраля провел первый бой в 2026 году. После неудачного поединка бывшего чемпиона мира по версии WBC отстранили.
Информация о Гвоздике появилась на информационном портале BoxRec. Харьковчанин отстранен Атлетической комиссией штата Невады.
Почему Гвоздика отстранили от бокса?
Украинцу запретили возвращаться на ринг до 3 апреля 2026 года. Это стандартная процедура в профессиональном боксе, чтобы предотвратить возможные риски для его здоровья после тяжелого нокаута.
Дело в том, что в предыдущем бою против серба Радивое Калайджича боксер из Украины сначала побывал в нокдауне, после чего оказался в жутком нокауте.
Как Калайджич нокаутировал Гвоздика: смотрите видео
Следует отметить, что поражение 38-летнего спортсмена стало настоящей сенсацией. Бой против Калайджича в рамках шоу Zuffa Boxing 2 изначально развивался в пользу Александра Гвоздика.
Украинец отправил серба в нокдаун менее чем за две минуты от начала первого раунда. В четвертом раунде Калайджич во второй раз побывал на боксерском настиле. Несмотря на очевидное статистическое преимущество по ударам, о чем свидетельствуют данные Compubox, Гвоздик странным образом не смог закрепить преимущество.
Что боксеры сказали после поединка?
Украинский боксер до сих пор не комментировал поражение Калайджичу, а также не делал никаких сообщений в социальных сетях.
Зато серб подчеркнул работу своей команды, которая помогла ему вырвать победу.
В комментарии журналу The Ring он рассказал, что первые 5 – 6 раундов у него было ощущение, будто он только начал заниматься боксом.
Но благодаря своему тренеру и партнерам по команде, которые постоянно говорили мне доверять себе, верить в себя, быть терпеливым и работать через джеб, нокаут пришел. Они говорили, что если я правильно попаду правой и правильно ее выброшу, то нанесу ему вред – так и произошло,
– сказал Калайджич.
Что говорят о поражении Гвоздика?
- Гвоздик потерпел третье поражение на профессиональном ринге и второе – нокаутом. В активе харьковчанина, проживающего в США, 21 победа (17 нокаутом).
- Поражение в поединке против Калайджича стало шоком для украинских фанов бокса, ведь на бумаге серб был очевидным аутсайдером.
- Известный промоутер Александр Красюк поддержал Гвоздика после неудачи. Однако он намекнул, что украинскому боксеру стоит подумать о завершении карьеры боксера.