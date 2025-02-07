"Я не знал этого парня": промоутер Усика раскрыл правду о спаррингах с Баколе

Мартин Баколе неоднократно высказывался относительно тренировок с Александром Усиком. Конголезский супертяжеловес рассказывал истории, будто он нокаутировал украинского чемпиона в спарринге.

Александр Красюк высказался относительно 31-летнего боксера. Промоутер Усика раскрыл правду о спаррингах с представителем Конго, сообщает 24 канал со ссылкой на Boxing King Media.

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Отправлял ли Баколе в нокаут Усика

Александр Красюк опроверг рассказы Мартина Баколе о том, что он отправлял в нокаут Александра Усика. Промоутер рассказал, что не видел момента когда конголезец отправлял на канвас украинского чемпиона.

Спортивный функционер припомнил, как он помогал Мартину в углу ринга. Красюк подчеркнул, что он подавал Баколе воду и был его секундантом во время одного из спаррингов.

Когда я пришел на спарринг, я не знал этого парня. Ринг был четыре на четыре метра. Но, когда я его увидел, то был удивлен. Я восхитился его мастерством. Мне сказали, что это Баколе, и я подумал, что этого парня ждет потрясающее будущее,

– рассказал Красюк.

Напомним, что ранее Александр Красюк прокомментировал возможность организации боя Александра Усика против Мартина Баколе. Промоутер считает, что украинскому чемпиону не нужен поединок с конголезским супертяжем.