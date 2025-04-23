"Новый Майк Тайсон" назвал условие, при котором сможет победить Усика

Мозес Итаума один из сильнейших молодых боксеров современности. Британца сравнивают с Майком Тайсоном, а также называют следующим Королем хевивейта после Александра Усика.

Однако 20-летнему бойцу нужно набраться больше опыта, чтобы драться в больших поединках. "Новый Майк Тайсон" оценил возможность победить Александра Усика, сообщает 24 канал со ссылкой на The Ring.

Читайте также Бывший российский "абсолют" отказывается драться с Усиком: в чем причина

Сможет ли Итаума победить Усика

Мозес Итаума считает, что не готов к бою против Александра Усика. По его мнению, он должен научиться боксировать в последних раундах, ведь в этом аспекте у украинского чемпиона большое преимущество.

Британец высказался относительно своего боксерского интеллекта. Итаума считает себя лучшим в мире по этому показателю.

В бою с Усиком у меня будет лучший набор навыков, но в поздних раундах он просто одолеет меня, потому что я еще никогда не был в таком поединке. Так что этот год – это возможность пройти всю дистанцию,

– сказал Итаума.

Напомним, что в последнем поединке Мозес Итаума дрался против Демси Маккина. Британец нокаутировал австралийского боксера в первом раунде боя.

В следующем бою Мозес Итаума выйдет на ринг в Глазго, Шотландия. Британский боксер сразится против 41-летнего Майка Балогана.