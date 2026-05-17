Усик отказался драться против одного из самых богатых боксеров мира

17 мая, 16:25
Михаил Гема
Основные тезисы
  • Александр Усик исключил возможность боя с Джейком Полом, поскольку они стали друзьями.
  • Джейк Пол не планирует поединков в супертяжелом весе после поражения от Энтони Джошуа, но рассматривает возможность боя с Фрэнсисом Нганну.

Александр Усик охладил интерес к возможному поединку с Джейком Полом. Оба боксера встретились на ринге стадиона "Уэмбли" в июле 2025 года, после того как Усик нокаутировал Даниэля Дюбуа и стал двукратным абсолютным чемпионом в тяжелом весе.

Менеджер и деловой партнер Пола Накиса Бидариана говорил, что боксеры якобы устно договорились о встрече в поединке по смешанным боевым искусствам (ММА), и переговоры действительно велись. Однако сейчас Усик заявил, что этот бой больше невозможен, информирует talkSPORT.

Почему бой Усик – Пол не состоится?

39-летний боксер из Украины объяснил, что его поединок против Пола невозможен, ведь ютубер теперь его друг.

  • Пока что неизвестно, вернется ли Пол на ринг после поражения от нокаута от Джо Джоуи нокаутом от Энтони Джошуа в декабре 2025 года. Блогер получил перелом челюсти в двух местах, после чего ему сделали операцию по имплантации титановых пластин и удалению зубов.
  • Обычно на полное заживление перелома челюсти требуется от трех до 12 месяцев, но у Пола возникли осложнения, из-за которых ему пришлось второй раз ложиться под нож.
  • Пол даже предположил, что из-за травмы ему, возможно, придется завершить карьеру.

Когда заговорили о сломанной челюсти, я подумал: не удивлюсь, если он больше не вернется в бокс. Ему же не нужен бокс. У него очень насыщенная жизнь, он успешен во многих сферах. Уверен, он любит этот спорт и занимается им как промоутер, но возвращение после перелома челюсти – это серьезный психологический барьер,
– прокомментировал травму Пола промоутер Эдди Хирн для Sky Sports.

Что Пол сказал о бое с Усиком?

В комментарии ютуб-каналу Chris Mannix инфлюенсер из США заявил, что после поражения от Джошуа больше не рассматривает поединков в супертяжелом весе. В качестве исключения – только вероятная встреча с экс-чемпионом UFC Фрэнсисом Нганну.

Пол, заработавший в боксе 200 миллионов долларов, до сих пор стремится стать чемпионом мира, однако рассматривает только выступления в первом тяжелом весе.

Поэтому, со слов обоих боксеров можно сделать вывод, что поединок больше не имеет шансов состояться.

Усик – Пол: какая предыстория?

Разговоры о бое между Усиком и Полом появились еще в 2025 году, когда промоутер американца Бидариана сообщил, что стороны ведут переговоры о поединке в октагоне.

Однако Эгис Климас, менеджер Усика, развеял слухи, заявив, что украинский боксер никогда бы не согласился на бой с Джейком. В то же время он не исключил возможность встречи по правилам MMA.

Финальную точку в дискуссии поставил Сергей Лапин, директор команды Усика. Он сообщил, что сейчас не рассматривается возможность проведения боя по правилам ММА с Полом.

Потенциальный бой оказался под критикой

Специалисты по боксу убеждают, что встреча Усика и Пола никому бы не была интересна из-за очевидного преимущества чемпиона из Украины.

Известный боксерский эксперт Гарет Дэвис в комментарии The Stomping Ground заявил, что Усику достаточно одного удара для того, чтобы нокаутировать ютубера.

Этот поединок никому не нужен, его не будут смотреть фанаты бокса. Зачем им бой в октагоне по правилам ММА? Вы когда-нибудь видели, чтобы Усик дрался в партере, выполнял какую-то работу на покрытии?,
– сказал Дэвис.

Эксперт добавил, что Усик смог бы заработать около 50 миллионов долларов, но выразил надежду, что украинец не пойдет на этот шаг.

Что дальше для Усика?

  • Следующий бой непобедимого Усика состоится 23 мая в Гизе (Египет). В бою против Рико Верховена спортсмен будет защищать титулы чемпиона мира по версиям WBC, WBA и IBF.

  • В дальнейшем в планах Александра провести еще два поединка и завершить спортивную карьеру. Потенциальными соперниками Усика могут стать Тайсон Фьюри, Агит Кабаел или Даниэль Дюбуа.

  • Окончательно о планах Усика станет известно после долгожданного поединка против Верховена.

