Усик рассказал, что его обманула собственная команда

Александр Усик продолжает подготовку к первому в 2026 году бою. Украинец находится в тренировочном лагере, где готовится к встрече с Рико Верховеном.

16 апреля объединенный чемпион мира в супертяжелом весе опубликовал в соцсетях новое видео. 39-летний боксер рассказал, как проходит его день.

Как Усик готовится к бою против Верховена?

По словам Усика, команда обещала ему баню и восстановительный день, но потом привели в зал на кардиотренировку. Спортсмен в шутку побидкался, что его обманули.

Также чемпион не забыл показать всех, кто находится с ним в тренировочном лагере. В частности, это известный боксер Дмитрий Митрофанов, а также бывший тренер Дениса Беринчика и Энтони Джошуа – Егор Голуб.

Как Усика обманула команда: смотрите видео

