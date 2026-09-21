Портал BoxRec опубликовал рейтинг лучших украинских боксеров в супертяжелом весе. Возглавил список легендарный Владимир Кличко.
Как выглядит рейтинг от BoxRec
Статистический ресурс составил топ-10 украинских представителей супертяжелого веса за всю историю. Главная интрига развернулась вокруг лидирующей тройки, в которую вошли братья Кличко и Александр Усик.
Владимир Кличко возглавил список благодаря своему многолетнему доминированию на мировом ринге и уникальному рекорду – 23 победы в титульных поединках за звание чемпиона мира. Сразу за ним, на второй позиции, расположился его старший брат Виталий Кличко. Бывший обладатель пояса WBC за свои выдающиеся достижения получил пожизненный статус почетного и вечного чемпиона этой организации.
Тройку лидеров замкнул действующий лидер супертяжелого веса Усик. Он остается единственным украинцем, завоевавшим статус абсолютного чемпиона мира в двух весовых категориях – сначала в крузервейте, а затем и в королевском супертяжелом дивизионе.
Полный рейтинг топ-10 украинских боксеров по версии BoxRec выглядит так:
Владимир Кличко
Виталий Кличко
Александр Усик
Вячеслав Глазков
Владимир Вирчис
Владислав Сиренко
Виктор Выхрист
Исмаил Силлах
Алексей Мазикин
Андрей Руденко
Напомним, в мае Усик одержал победу техническим нокаутом в 11-м раунде над звездой кикбоксинга Рико Верховеном в Египте. В июне украинец добровольно отказался от своих чемпионских поясов, однако заявил, что не планирует завершать карьеру без еще одного финального боя. В настоящее время команда Усика активно работает над организацией его потенциального заключительного поединка – противостояния с американцем Деонтеем Уайлдером, которое может состояться в США.