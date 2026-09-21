Портал BoxRec опублікував рейтинг найкращих українських боксерів суперважкої ваги. Очолив список легендарний Володимир Кличко.

Як вигладає рейтинг від BoxRec

Статистичний ресурс сформував топ-10 українських представників хевівейту за всю історію. Головна інтрига розгорнулася навколо лідерської трійки, до якої увійшли брати Клички та Олександр Усик.

Володимир Кличко очолив список завдяки своєму багаторічному домінуванню на світовому рингу та унікальному рекорду – 23 перемоги у титульних поєдинках за звання чемпіона світу. Одразу за ним, на другій позиції, розташувався його старший брат Віталій Кличко. Ексволодар пояса WBC за свої визначні досягнення отримав довічний статус почесного та вічного чемпіона цієї організації.

Трійку лідерів замкнув чинний лідер надважкої ваги Усик. Він залишається єдиним українцем, який здобув статус абсолютного чемпіона світу у двох вагових категоріях – спочатку у крузервейті, а згодом і в королівському суперважкому дивізіоні.

Повний рейтинг топ-10 українських боксерів за версією BoxRec виглядає так:

Володимир Кличко Віталій Кличко Олександр Усик В'ячеслав Глазков Володимир Вірчис Владислав Сіренко Віктор Вихрист Ісмаїл Сіллах Олексій Мазікін Андрій Руденко

Нагадаємо, у травні Усик здобув перемогу технічним нокаутом у 11-му раунді над зіркою кікбоксингу Ріко Верховеном у Єгипті. У червні українець добровільно відмовився від своїх чемпіонських поясів, проте заявив, що не планує завершувати кар'єру без ще одного фінального бою. Наразі команда Усика активно працює над організацією його потенційного заключного поєдинку – протистояння з американцем Деонтеєм Вайлдером, яке може відбутися у США.