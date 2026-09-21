Не Усик: кто лучший боксер Украины

В Украине немало выдающихся боксеров, и споры о том, кто из них лучший, не утихают среди поклонников этого вида спорта. У каждого из них есть свои достижения, яркая карьера и весомый вклад в развитие украинского бокса.

Портал BoxRec опубликовал рейтинг лучших украинских боксеров в супертяжелом весе. Возглавил список легендарный Владимир Кличко.

Как выглядит рейтинг от BoxRec

Статистический ресурс составил топ-10 украинских представителей супертяжелого веса за всю историю. Главная интрига развернулась вокруг лидирующей тройки, в которую вошли братья Кличко и Александр Усик.

Владимир Кличко возглавил список благодаря своему многолетнему доминированию на мировом ринге и уникальному рекорду – 23 победы в титульных поединках за звание чемпиона мира. Сразу за ним, на второй позиции, расположился его старший брат Виталий Кличко. Бывший обладатель пояса WBC за свои выдающиеся достижения получил пожизненный статус почетного и вечного чемпиона этой организации.

Тройку лидеров замкнул действующий лидер супертяжелого веса Усик. Он остается единственным украинцем, завоевавшим статус абсолютного чемпиона мира в двух весовых категориях – сначала в крузервейте, а затем и в королевском супертяжелом дивизионе.

Полный рейтинг топ-10 украинских боксеров по версии BoxRec выглядит так:

Владимир Кличко Виталий Кличко Александр Усик Вячеслав Глазков Владимир Вирчис Владислав Сиренко Виктор Выхрист Исмаил Силлах Алексей Мазикин Андрей Руденко

Напомним, в мае Усик одержал победу техническим нокаутом в 11-м раунде над звездой кикбоксинга Рико Верховеном в Египте. В июне украинец добровольно отказался от своих чемпионских поясов, однако заявил, что не планирует завершать карьеру без еще одного финального боя. В настоящее время команда Усика активно работает над организацией его потенциального заключительного поединка – противостояния с американцем Деонтеем Уайлдером, которое может состояться в США.