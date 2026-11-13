В Великобритании предупредили Усика о возможной потере после боя с Бенавидесом

В мире бокса активно обсуждают перспективу суперфайта между Александром Усиком и Дэвидом Бенавидесом. Этот поединок считается одним из самых ожидаемых в истории.

Известный британский эксперт и ведущий talkSPORT Boxing Саймон Джордан высказал свой прогноз относительно возможного поединка между украинцем и американцем. А также предупредил Усика о потере, которая его ждет в случае поражения.

Сможет ли Усик победить Бенавидеса

По мнению Джордана, украинский боксер постоянно совершает "невероятные вещи". Он превосходит ожидания и заставляет скептиков замолчать. Так было при смене весовой категории, когда Александр посрамил тех, кто считал его исключительно бойцом крузервейт.

Но именно в поединке с Дэвидом Бенавидесом Саймон Джордан отдает предпочтение американцу.

Я бы не считал Усика фаворитом в этом поединке из-за его возраста, последнего боя против Рико Верховена и моего огромного восхищения Дэвидом Бенавидесом как боксером,

– пояснил эксперт.

Джордан также предостерег Усика от того, что поражение в этом бою может несколько испортить его блестящую карьеру. Мол, украинец "потеряет часть своего величия", если покажет, что следующее поколение, к которому принадлежит Бенавидес, уже не по силам Александру.

Когда может состояться бой Усик – Бенавидес

Украинец пока официально не подтвердил, что возвращается в крузервейт, хотя в его команде это уже считают решенным делом.

Чтобы претендовать на объединительный бой с Бенавидесом, Усику сначала нужно взять один из поясов, не принадлежащих американцу.

Сам Дэвид говорил, что должен провести в первой половине следующего года бой с Джеем Опетаей. А уже в сентябре он готов выйти на ринг против Усика.