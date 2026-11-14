"Он – денежная корова": известный промоутер отдал должное Усику

Споры о том, кто является лучшим боксером планеты в супертяжелом весе, практически теряют смысл на фоне успехов Александра Усика. Такого мнения придерживается и президент промоутерской компании MF Pro Амер Абдалла.

В интервью iFL известный спортивный функционер назвал Усика главной целью для любого боксера, стремящегося стать настоящим чемпионом. А также затронул финансовый аспект боев с участием украинца.

Усик – "денежная корова"

По словам Абдалла, ажиотаж вокруг поединков Усика всегда гарантирует высокий заработок промоутерам, организаторам и соперникам Александра.

Александр Усик – это "денежная корова" в тяжелой и супертяжелой весовых категориях. Он – вот тот боец, с которым все хотят встретиться. Он – лучший супертяжеловес на сегодняшний день,

– уверенно заявил функционер.

Он также напомнил, что после решения Усика перейти в супертяжелый вес все компании, занимавшиеся организацией боев, в том числе и в Саудовской Аравии, хотели подписать с ним контракт. Как показало время, Александр оправдал все ожидания.

Все охотились за Усиком. Именно его нужно было победить. Я не верил, что он сможет одолеть Фьюри. Но он дважды доказал, что я ошибался,

– признал Абдалла.

Что дальше у Александра Усика

Украинец планировал провести "последний танец" – один заключительный бой, вероятным соперником для которого был Деонтей Уайлдер или Тайсон Фьюри.

Но планы команды Усика изменились: теперь активно говорят о том, что боксер снова перейдет в крузервейт и попытается стать там абсолютным чемпионом, что ему уже удавалось ранее.

Дэвид Бенавидес утверждает, что Усик завоюет пояс IBF, после чего они встретятся в объединительном поединке за звание абсолютного чемпиона.