Промоутер Паркера назвал желаемый дедлайн боя против Усика

Александр Усик 19 июля нокаутировал Даниэля Дюбуа в реванше на "Уэмбли". Победитель этого поединка уже получил следующего соперника.

Еще перед реваншем было известно, что победитель реванша Усик – Дюбуа в ближайшем будущем должен подраться с Джозефом Паркером. Промоутер обязательного претендента по линии WBO Дэвид Гиггинс прокомментировал возможную битву своего клиента против украинского чемпиона, информирует 24 Канал со ссылкой на Sky Sports.

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Что сказал промоутер о бое Усик – Паркер?

WBO уже санкционировала бой Усик – Паркер. Поэтому теперь у сторон есть 30 дней, чтобы договориться о поединке, иначе будут назначены промоутерские торги. Промоутер Джозефа заверил, что команда новозеландского боксера не будет отказываться от поединка против украинского чемпиона.

Мы не отказывались от боя Усика с Джозефом. Многие говорят, что этого не будет, но для меня это был бы слишком мягкий вариант, если бы бой не состоялся. Мы надеемся провести бой с Усиком и надеемся сделать это до конца года,

– сказал Гиггинс.

Ранее была информация, что Усик уже давно отказался от боя против Паркера в их личном разговоре. Если Александр откажется от этого поединка, то потеряет звание абсолютного чемпиона. Интересно, что в Саудовской Аравии не заинтересованы в организации боя Усика против Паркера.

Справка. Джозеф Паркер уже провел в профессионалах 39 боев, в которых одержал 36 побед (24 – нокаутом) при 3-х поражениях.

Следующий бой станет прощальным в карьере Усика. Сейчас за спиной Александра 24 победные встречи, в которых 15 раз побеждал нокаутом. Поэтому украинский боксер может рассмотреть более привлекательный вариант, чем битва против Джозефа.