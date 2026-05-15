Усик шокировал Джошуа одной привычкой – британец не мог поверить своим глазам

Александр Усик завершает подготовку к поединку против Рико Верховена, который состоится 23 мая в Гизе. Вместе с украинским боксером тренируется бывший чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа.

Эдди Хирн, промоутер Джошуа, рассказал детали из тренировочного лагеря Усика в Испании. Об этом сообщает Sky Sports.

Как тренируется Усик?

36-летний Джошуа находится вместе с Усиком в Валенсии около месяца. По словам Хирна, "Эй-Джей" еще никогда так не работал, а представители украинца "гоняют его как собаку".

Промоутер также рассказал, что Джошуа удивила небольшая односпальная кровать, на которой спит Усик. Энтони обратился к Александру, мол, как он помещается на ней.

На это Усик ответил, что ему чрезвычайно удобно и он очень любит спать на этой кровати. Как сказал Хирн, история с кроватью четко характеризует украинского спортсмена, который отдает все силы во время тренировок.

Промоутер объяснил, что Усик выбирает не удобный ортопедический матрас, а односпальную кровать, что свидетельствует о его невероятном менталитете несмотря на состояние, которые он имеет.

Именно поэтому я всегда говорю о том, насколько он выдающаяся личность – все благодаря его мышлению. Сейчас он работает так усердно, как никогда в жизни, и я верю, что это действительно принесет плоды,

– сказал Хирн.

Что известно о тренировках Усика?

39-летний Усик, который за 13 лет профессиональной карьеры трижды стал абсолютным чемпионом мира, часто демонстрирует фрагменты своих тренировок. Однако основные детали спортсмен держит в секрете.

Немецкий боксер Петер Кадиру в апреле 2026 года рассказал, что впервые побывал в тренировочном лагере Александра. Боец отметил, что практически ничего не смог узнать о подготовке украинца, ведь его команда все держит в тайне.

Спортсмен имел доступ к Усику только тогда, когда проводил спарринги с ним.

Как тренировки привели Усика к величию?

Впрочем, журналист издания The Independent в 2025 году смог узнать определенные детали подготовки чемпиона мира из Украины, когда посетил лагерь украинского боксера, который готовился к реваншу с Даниэлем Дюбуа за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

Журналист подчеркнул несколько интересных аспектов, которые выделяют Александра среди других боксеров, и являются залогом его успеха. В частности, он работает на взрывной скорости, выполняет нестандартные упражнения, тренирует реакцию и координацию, а также выносливость.

Эксперт подчеркивает, что каждая тренировка - это часть большой системы, а не просто "чтобы попотеть". Благодаря такому подходу Усик быстрый в ринге, а также сильный и выносливый, что является проблемой для его соперников.

Как тренировки Усика повлияли на его карьеру?

Системная работа во время тренировок привела Усика к всемирной славе, в частности он один из лучших боксеров мира независимо от весовой категории по версии The Ring.

Спортсмен имел выдающуюся карьеру в олимпийском боксе. Так, с 2005 до 2013 года на этом уровне он выиграл Олимпийские игры, а также чемпионат мира и Европы.

После перехода в профессионалы Александр завоевал звание абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе. Впоследствии он дважды повторил это достижение в супертяжелом весе.

Усик – первый боксер в истории супертяжелого веса, который объединил все четыре престижные титулы – WBC, WBO, WBA и IBF. Профессиональный рекорд бойца также впечатляет – 24 победы и ни одного поражения.

Легендарный боксер, а ныне эксперт Леннокс Льюис заявил, что Усик – один из величайших боксеров супертяжелого веса.

"Александр Усик – великий чемпион и замечательный человек, он тяжело тренируется. Он достиг всего. Он прошел через самопожертвование. У него прекрасная семья, и он заслуживает признания", – сказал Льюис.