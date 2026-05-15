Едді Гірн, промоутер Джошуа, розповів деталі з тренувального табору Усика в Іспанії. Про це повідомляє Sky Sports.

Як тренується Усик?

36-річний Джошуа перебуває разом з Усиком у Валенсії близько місяця. За словами Гірна, "Ей-Джей" ще ніколи так не працював, а представники українця "ганяють його як собаку".

Промоутер також розповів, що Джошуа здивувало невелике односпальне ліжко, на якому спить Усик. Ентоні звернувся до Олександра, мовляв, як він поміщається на ньому.

На це Усик відповів, що йому надзвичайно зручно і він дуже любить спати на цьому ліжку. Як сказав Гірн, історія з ліжком чітко характеризує українського спортсмена, який віддає усі сили під час тренувань.

Промоутер пояснив, що Усик обирає не зручний ортопедичний матрац, а односпальне ліжко, що свідчить про його неймовірний менталітет попри статки, які він має.

Саме тому я завжди кажу про те, наскільки він видатна особистість – усе завдяки його мисленню. Зараз він працює так старанно, як ніколи в житті, і я вірю, що це справді принесе плоди,

– сказав Хірн.

Що відомо про тренування Усика?

39-річний Усик, який за 13 років професійної кар'єри тричі став абсолютним чемпіоном світу, часто демонструє фрагменти своїх тренувань. Однак основні деталі спортсмен тримає у секреті.

Німецький боксер Петер Кадіру у квітні 2026 року розповів, що вперше побував у тренувальному таборі Олександра. Боєць зазначив, що практично нічого не зміг дізнатися про підготовку українця, адже його команда все тримає у таємниці.

Спортсмен мав доступ до Усика тільки тоді, коли проводив спаринги з ним.

Як тренування привели Усика до величі?

Утім, журналіст видання The Independent у 2025 році зміг дізнатися певні деталі підготовки чемпіона світу з України, коли відвідав табір українського боксера, який готувався до реваншу з Даніелем Дюбуа за титул абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі.

Журналіст підкреслив кілька цікавих аспектів, які виділяють Олександра з-поміж інших боксерів, і є запорукою його успіху. Зокрема, він працює на вибуховій швидкості, виконує нестандартні вправи, тренує реакцію та координацію, а також витривалість.

Експерт підкреслює, що кожне тренування — це частина великої системи, а не просто "аби попітніти". Завдяки такому підходу Усик швидкий у рингу, а також сильний і витривалий, що є проблемою для його суперників.

Як тренування Усика вплинули на його кар'єру?

Системна робота під час тренувань привела Усика до всесвітньої слави, зокрема він один з найкращих боксерів світу незалежно від вагової категорії за версією The Ring.

Спортсмен мав видатну кар'єру в олімпійському боксі. Так, з 2005 до 2013 року на цьому рівні він виграв Олімпійські ігри, а також чемпіонат світу та Європи.

Після переходу у професіонали Олександр завоював звання абсолютного чемпіона світу у першій важкій вазі. Згодом він двічі повторив це досягнення у надважкій вазі.

Усик – перший боксер в історії надважкої ваги, який об'єднав усі чотири найпрестижніші титули – WBC, WBO, WBA та IBF. Професійний рекорд бійця також вражає – 24 перемоги й жодної поразки.

Легендарний боксер, а нині експерт Леннокс Льюїс заявив, що Усик – один з найвидатніших боксерів надважкої ваги.

"Олександр Усик – великий чемпіон і чудова людина, він важко тренується. Він досяг усього. Він пройшов через самопожертву. У нього прекрасна родина, і він заслуговує на визнання", – сказав Льюїс.