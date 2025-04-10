Чемпион мира готов перейти в супертяжелый дивизион ради боя против Усика

Александр Усик находится на вершине мирового бокса. Поэтому многие бойцы стремятся драться против украинского чемпиона, чтобы собрать все лавры.

Хильберто Рамирес летом будет драться против Юниеля Дортикоса. Перед поединком мексиканский боксер выступил с громким заявлением, пишет 24 канал со ссылкой на EsNews.

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Что сказал Рамирес

Сначала Хильберто Рамирес поздравил Давида Бенавидеса с рождением ребенка, а также с получением чемпионского пояса. Мексиканец заявил, что может провести бой с Бенавидесом до конца года.

Рамирес отметил, что ему неважно, с кем драться. Хилберто подчеркнул, что может провести бой с Александром Усиком и Джеем Опетаей, если будет возможность.

Я поднимусь в супертяжелый вес. Мы оба левши, поэтому фанаты увидят интересный бой. У нас похожие движения на ринге. Обоим будет трудно,

– сказал Рамирес.

Отметим, что Хильберто Рамирес в последнем бою дрался против Криса Биллам-Смита. Мексиканец единогласным решением судей победил британца и завоевал титул WBO.

Ранее Александр Красюк назвал приоритетный бой для Александра Усика на данный момент. Промоутер заявил, что украинец будет драться за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.