Однако на поединок с Усиком появились еще несколько претендентов. Оба временных чемпиона мира, которые намерены стать полноценным обладателем титула. Энди Ли поделился мнениями о следующем сопернике украинца.

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С кем должен драться Усик

Тренер Джозефа Паркера считает, что Александр Усик должен отказаться от второго боя с Даниэлем Дюбуа. По мнению специалиста, украинец должен сразиться с его подопечным, сообщает 24 канал со ссылкой на Boxing Scene.

Энди Ли заявил, что не понимает кому интересен реванш между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа. Он отметил, что поединок может принести немалые средства, но британец не самый лучший соперник для украинского чемпиона.

Для украинца будут сложные бои не только с Паркером, но и с Агитом Кабаелом, а вот таких, как Дюбуа, Александр победит без проблем. Паркер очень умный боксер,

– сказал Ли.

Напомним, что Джозеф Паркер должен был сражаться 22 февраля против Даниэля Дюбуа. Однако бой был отменен, ведь британский боксер заболел и снялся с поединка.

Новозеландец встретился в ринге с Мартином Баколе. Паркер защитил титул временного чемпиона мира WBO и стал обязательным претендентом на бой с Александром Усиком.