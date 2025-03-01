Проте на поєдинок з Усиком з'явилось ще декілька претендентів. Обидва тимчасові чемпіони світу, які мають наміри стати повноцінним володарем титулу. Енді Лі поділився думками щодо наступного суперника українця.

Читайте також Потенційний суперник Усика заявив про перерву у боксі: він чекає титульного бою

З ким має битись Усик

Тренер Джозефа Паркера вважає, що Олександр Усик має відмовитись від другого бою з Даніелем Дюбуа. На думку спеціаліста, українець повинен битись з його підопічним, повідомляє 24 канал із посиланням на Boxing Scene.

Енді Лі заявив, що не розуміє кому наразі цікавий реванш між Олександром Усиком та Даніелем Дюбуа. Він зазначив, що поєдинок може принести чималі кошти, але британець не найкращий суперник для українського чемпіона.

Для українця будуть складні бої не тільки з Паркером, але й з Агітом Кабаєлом, а ось таких, як Дюбуа, Олександр переможе без проблем. Паркер дуже розумний боксер,

– сказав Лі.

Нагадаємо, що Джозеф Паркер мав битись 22 лютого проти Даніеля Дюбуа. Однак бій було скасовано, адже британський боксер захворів та знявся з поєдинку.

Натомість новозеландець зустрівся у рингу з Мартіном Баколе. Паркер захистив титул тимчасового чемпіона світу WBO та став обов'язковим претендентом на бій з Олександром Усиком.