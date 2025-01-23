Тренер Уайлдера назвал лучшего боксера Р4Р: есть ли в этом рейтинге Усик

Наставник бывшего чемпиона мира Деонтея Уайлдера поделился своим рейтингом лучших боксеров мира независимо от весовой категории. Малик Скотт назвал пятерку лучших.

44-летний американский тренер на первое место поставил обидчика Тайсона Фьюри – Александра Усика. Малик Скотт отметил успешный переход украинского боксера из крузервейта в хевивейт, пишет 24 Канал со ссылкой на Ready to Fight.

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Топ-5 боксеров P4P по мнению Малика Скотта

Наставник Деонтея Уайлдера выделил самые сильные стороны в боксе непобедимого украинца.

Первый – Александр Усик. Перешел из крузервейта в статусе абсолютного чемпиона мира в супертяжелую категорию, где так же стал абсолютным чемпионом. Он имеет несколько важных атрибутов. Недооцененная сила, высоченные боксерские навыки, невероятный боксерский IQ. Он использовал больше, чем просто силу, чтобы стать абсолютным чемпионом в хевивейте,

– сказал Скотт.

Напомним. Александр Усик стал лучшим боксером 2024 года по версии The Ring.

На вторую позицию наставник поставил Теренса Кроуфорда, которого многие называют лучшим боксером мира. 37-летнего американского боксера часто включают в топовые рейтинги. Скотт заявил, что Кроуфорд обладает уникальным IQ и навыками, которые он не видел ни у одного другого бойца.

Топ-3 P4P по версии Малика Скотта замыкает Джервонта Дэвис, который должен был в 2024-м году подраться против Василия Ломаченко.

"Он доводит до нокаута благодаря навыкам. Но бьет настолько сильно, что люди забывают, насколько высоким уровнем надо обладать, чтобы получать такие нокауты. Внимательный в ринге, разумно меняет углы, невероятная техника удара", – рассказал тренер о Джервонте.

Сразу после тройки лучших в этом рейтинге разместился Зурдо Рамирес, который прошел путь из второго среднего веса до крузервейта. Именно в крузервейте он объединил чемпионские пояса.

Пятерку лучших бойцов Скотт замкнул Саулем "Канело" Альваресом.

У него лучший высокий блок в истории спорта. Он очень уверен в своем стиле. Имеет экстремально сильный удар в туловище,

– добавил наставник Уайлдера.

Малик Скотт не включил в топ-5 своего подопечного Деонтея Уайлдера.

Интересно, что бывший промоутер Владимира Кличко Том Леффлер еще раньше предложил Усику подраться против как раз Деонтея Уайлдера. Также персона Уайлдера есть среди потенциальных соперников Энтони Джошуа. Деонтей может заменить в следующем бою Эй Джея Тайсона Фьюри, который закончил карьеру.