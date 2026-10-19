Не Фьюри: Усику предложили неожиданного соперника для трилогии

Промоутер чемпиона мира по версии WBO Даниэля Дюбуа Фрэнк Уоррен выразил заинтересованность в организации третьего поединка своего подопечного против Александра Усика. Британский функционер считает, что его боксер уже достиг уровня, на котором может стать серьезным соперником для украинца.

Он высоко оценил прогресс Дюбуа и отметил, что тот значительно улучшил свое мастерство за последние годы. Об этом он рассказал на ютуб-канале Playbook Boxing.

Усик дважды побеждал Дюбуа

В то же время Уоррен не исключает, что украинский боксер может задуматься о завершении карьеры. По словам промоутера, в последнем поединке Усика могло сложиться впечатление, что его время на профессиональном ринге подходит к концу.

Даниэль сейчас находится на совершенно другом уровне. Он – серьезный вызов для любого. Что касается Усика, особенно учитывая его возраст, было бы интересно посмотреть на их реванш, если бы он когда-нибудь состоялся. Но Даниэль – это нечто особенное. Он вышел на потрясающий уровень,

– заявил промоутер.

Однако функционер признал выдающийся уровень украинца и добавил, что в случае продолжения карьеры Александр может встретиться с одним из бойцов его команды.

Не знаю, захочет ли он продолжать, но если решит остаться – пусть приезжает и сражается с кем-то из наших ребят. Это будет несложно организовать. Мне очень нравится работать с ним и его командой,

– подчеркнул Уоррен.

Напомним, Усик и Дюбуа уже дважды встречались на профессиональном ринге. В августе 2023 года украинец победил британца нокаутом в девятом раунде, а в июле 2025-го досрочно одолел его в реванше, завершив бой в пятом раунде.

В то же время среди возможных соперников Усика продолжает фигурировать и Тайсон Фьюри, который должен провести бой против Энтони Джошуа, 11 декабря в Кардиффе. Результат этого противостояния может повлиять на дальнейшие планы британского экс-чемпиона.