Не назвал себя: Усик выбрал лучшего боксера в истории
- Александр Усик назвал Теренса Кроуфорда лучшим боксером в истории, отказавшись от самоуверенных заявлений.
- Теренс Кроуфорд стал абсолютным чемпионом мира в трех дивизионах, не потерпев ни одного поражения с 42 победными боями.
Александр Усик высказал свое мнение относительно лучшего боксера в истории. Абсолютный чемпион мира в хевивейте не стал делать самоуверенных заявлений.
Украинский боксер выбрал одного из вчерашнего противостояния Теренса Кроуфорда и Сауля Альвареса. Александр Усик не стал называть себя, как это делают другие бойцы, пишет 24 Канал со ссылкой на Fight Club 24/7.
Кто лучший боксер в истории по мнению Усика?
Усик остановил свой выбор на непобедимом "Охотнике" из США.
Я не лучший боксер в мире. Им является Теренс Кроуфорд,
– заявил Усик.
Напомним, что 14 сентября Кроуфорд неожиданно в статусе андердога победил Альвареса в Лас-Вегасе. Теренс отобрал пояса у Канело и стал абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе.
Интересно, что The Ring опубликовал записки искусственного интеллекта, который сенсационно насчитал ничью в бою Альварес – Кроуфорд.
Что известно о Теренсе Кроуфорде?
- Кроуфорд дебютировал на профи-ринге в марте 2008-го. С тех пор Теренс не знает горького вкуса поражений.
- За спиной американца теперь 42 победных боя (31 – нокаутом).
- "Охотник" стал первым в истории абсолютным чемпионом в трех дивизионах в эпоху четырех титулов.
- До этого поединка Теренс был абсолютным чемпионом в первом полусреднем и полусреднем весе.