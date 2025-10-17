Мне же постоянно везет, – Усик откровенно признался, в чем секрет его побед
- Александр Усик объяснил, что его успехи базируются на тщательной подготовке и анализе оппонентов, а также на поддержке крутой команды, которая подбирает спарринг-партнеров.
- Он отметил, что многолетний труд и правильный подбор партнеров помогают ему оставаться непобедимым в профессиональном ринге.
Александр Усик за свою карьеру провел немалое количество поединка. Не нашлось боксера, который смог бы одолеть абсолютного чемпиона мира из Украины в профессиональном ринге.
Александр Усик рассказал, почему никто из боксеров не может его одолеть. Об этом пишет 24 канал со ссылкой на ютуб-канал Kyiv International Economic Forum.
Почему Усик не проигрывает в боях?
Александр Усик рассказал, что тщательно и планомерного готовится к каждому бою, каждого соперника. Украинский боксер признался, что это возможно благодаря его крутой команде.
Мне же постоянно везет. Нет, я скажу, что это все многолетний труд, анализ оппонента, правильный подбор спарринг-партнеров, которые будут похожими на соперника. Например, он боксировал с тремя людьми, один из них – левша. Мне не нужно смотреть, как он делает конкретно с левшой. Он делает это, и это не меняется. У нас три удара – прямой, боковой и снизу, а ты из них можешь комбинировать все что угодно,
– рассказал Усик.
Абсолютный чемпион мира сказал, что у него очень крутая команда, за что он ей и благодарен. Усик признался, что они занимаются подбором спарринг-партнеров, проводят аналитку соперника.
Ранее Фабио Уордли в интервью DAZN рассказал о спаррингах с Александром Усиком. Британский боксер заявил, что приобрел важные навыки, ведь только начинал свою карьеру тогда.
Что известно об Усике?
Александр Усик за свою карьеру провел 24 боя в профессиональном ринге. На его счету 24 победы и ни одного поражения.
Следующим соперником Усика станет победитель боя Паркер – Уордли. Однако Александр Усик может отказаться от поединка, но тогда потеряет титул WBO.
Ранее Усик рассказал, как относится к поражениям. Украинский боксер отметил, что победа и поражение – это родные брат и сестра.